Fitch İzmir’e verdiği AA+ notunu teyit etti

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in Şubat 2017 raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulusal düzeydeki kredi notu AA+, görünümü de ‘Durağan’ olarak bir kez daha teyid edilirken, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notunun, Türkiye hazinesinin kredi derecelendirme notu paralelinde BBB-’den durağan görünümlü BB+’ya düşürüldüğü kaydedildi.

ÜLKE NOTUNUN ÜZERİNDE NOT VERİLEMİYOR

Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda, mali durumları çok iyi olsa bile uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsi üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kurumlara ülke notunun üzerinde not verilemediği de öğrenildi.

Fitch Ratings’in İzmir Büyükşehir Belediyesine verdiği AA+ durağan ulusal kredi notu, yüksek kredi kalitesi ile birlikte ‘güçlü; ancak ekonomideki değişimlere duyarlı olan finansal yükümlülüklere uyma kapasitesine sahip olduğu’ anlamına geldiği belirtildi.