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Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verdiği en yüksek not olan 'AAA'yı korudu.

20.11.2017 - 12:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

Fitch Ratings'in ilk 8 aylık verileri de dikkate alarak, incelediği 2017 İzmir Raporu'nda, yüksek sermaye harcamalarına dikkat çekilerek, büyükşehir belediyesinin 2017-2019 yılları arasında, yüzde 50'lerin üstünde güçlü faaliyet marjları sergileyeceğinin ve bunun da mevcut derecelendirme notlarını destekleyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

BELEDİYENİN SAĞLIKLI FAALİYETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlam likidite seviyelerine sahip olduğu belirtilen raporda, sermaye harcamalarında gerçekleşecek önemli artışların borçlanmayı artırmasının beklendiği; ancak belediyenin sağlıklı faaliyet dengesinin borçlanmayı rahatlıkla karşılayacağı yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten bu yana disiplinli harcama politikasına sahip olduğuna dikkat çekilen Fitch raporunda, İzmir'in güçlü yatırım profilini gerçekleştirme konusunda sağlam geçmiş performans sergilediği de belirtildi.

Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'AAA' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğunu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede en yüksek kapasiteyi temsil ediyor. Bu kapasitenin öngörülebilir olumsuzluklardan etkilenme ihtimalinin ise son derece düşük olduğu belirtildi.

Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB+' ve uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu ise 'BBB-' olarak teyit etti. Ülke notundan daha yüksek not verilmediği bu kriterde görünümler, 'durağan' olarak belirlendi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile ülke hazinesinin notu aynı.

MOODY'S DE EN YÜKSEK NOTU VERMİŞTİ

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçtiğimiz yıl, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal notunu, en yüksek not olan 'Aaa'ya yükseltmişti. Bu not, aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve İsviçre'nin bulunduğu az sayıda ülkenin sahip olduğu en yüksek kredi notu olarak biliniyor.

Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

"GÜVENLE YATIRIM YAPABİLİRSİNİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için 'İzmir'e güvenle yatırım yapabilirsiniz' mesajı taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek, zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Uyguladığımız programlar çerçevesinde, kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanmaya devam edeceğiz."

Fitch, İzmir'in 'AAA' notunu bir kez daha onayladı

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