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Fitch İzmir'in notunu yükseltti

Türkiye'nin notunu düşüren Fitch, İzmir'deki su sıkıntısından sonra belediyenin kredi notunu artırdı.

27.05.2017 - 17:13
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch İzmir'in notunu yükseltti

Belediyeden yapılan açıklamada, Fitch Ratings'in mayıs ayı raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "AA+" olan kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyesinin en üst basamağı olan "AAA"ya yükselttiği belirtildi.

KREDİ NOTU 'AAA' OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesinin böylece, hem Fitch'ten hem de Moody’s’den "alınabilinecek en yüksek kredi notunu" aldığı ifade edildi.

"BAŞARIMIZIN TEYİDİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçen yılın mayıs ayında da Moody’s'den "en yüksek ulusal notu" aldıklarını, bu yükseliş ivmesinin uyguladıkları mali politikaların başarısının teyidi anlamına geldiğini belirtti.

İZMİR'DEKİ SU SIKINTISI

Öte yandan İzmir'in; Karabağlar, Buca, Bornova, Konak ve Foça gibi büyük ilçelerinde vatandaşlar su sıkıntısı yaşıyordu. Sular tankerden taşınıyordu. Belediye ise bu soruna çözüm üretemiyordu.

Fitch İzmir'in notunu yükseltti

Fitch İzmir'in notunu yükseltti

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