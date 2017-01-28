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Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Not görünümünü durağanda bıraktı.

28.01.2017 - 00:10
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Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.

Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.

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Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

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