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Fitch not düşürdü ama Türk lirası değer kazandı

Başbakan Yardımcısı Canikli, Fitch'in ülke notunu indirmesinin ardından Türk lirasının yüzde 8 değer kazandığını söyledi.

28.02.2017 - 22:53
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  2. Ekonomi
Fitch not düşürdü ama Türk lirası değer kazandı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bloomberg HT televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

460 BİN KOBİ'YE KREDİ DESTEĞİ

Canikli, "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" ödemeleri kapsamında 460 bin KOBİ'ye kredi vereceklerini, bunun miktarının 20 bin lira ile 50 bin lira arasında değişeceğini söyledi. Burada müracaat edip de şartları taşıyanlarının tamamına kredi imkanı tanıdıklarını vurgulayan Canikli, söz konusu kredilerin toplam tutarının 10,8 milyar lira olacağını bildirdi.

Fitch not düşürdü ama Türk lirası değer kazandı

Canikli, düzenlemenin önemine dikkati çekerek, "Cumhuriyet tarihinde KOBİ'lere yönelik bu kadar büyük hacimli, faizsiz bir kredi mekanizması hayata geçirilmedi." dedi.

"FİTCH KARARININ ARDINDAN TL YÜZDE 8 DEĞERLENDİ"

Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sistemine yönelik kararlarına ilişkin soru üzerine de bu kararların izah edilemez olduğunu söyledi. Türk bankacılık sisteminin 2008 krizinden bugüne kadar tahribata uğramadan geldiğini belirten Canikli, bu dönemde bankalara destek amacıyla kamu kaynağı aktarılmadığına işaret etti.

Fitch not düşürdü ama Türk lirası değer kazandı

"Fitch'in ülke notunu indirmesinin ardından çok yüksek seviyede dolar fiyatı bekliyorlardı." diyen Canikli, "O tarihten bugüne kadar da Türk lirası yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Bu piyasaların derecelendirme kuruluşlarının kredibilitesinin olmadığı yönündeki haykırışıdır." ifadesini kullandı.

"FOREX DÜZENLENMESİNİN ARDINDAN VİOP'TA KIPIRDANMA VAR"

Başbakan Yardımcısı Canikli, forex piyasasına ilişkin düzenleme ile ilgili olarak da Türk yatırımcıların Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) izin vermediği forex kuruluşlarından işlem yapmasının yasak olduğunu, 10-15 gün içerisinde hayata geçirecekleri düzenleme ile SPK'nın bu işlemleri engelleyeceğini belirterek, "SPK tarafından yetkilendirilmemiş, başka ülkede faaliyette bulunan kuruluş, site, organizasyon varsa SPK buna ulaşımı engeller." dedi.

Fitch not düşürdü ama Türk lirası değer kazandı

Canikli, Forex düzenlemesinin ardından VİOP'ta yüzde 10 ve üzerinde bir kıpırdama olduğunu, bu anlamda sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

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