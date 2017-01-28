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Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

Fitch Ratings, ABD'de yeni hükümetin 'korumacı' ticaret politikalarının Asya ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

28.01.2017 - 01:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesi sonucunda anlaşmanın sona ereceği ve ABD'nin korumacı bir ticaret politikasına yaklaşacağı bildirildi.

"BÖLGE ÜLKELERİ OLUMSUZ ETKİLENİR"

TPP ticaret anlaşmasının sonra ermesi ve ABD'nin korumacı politikalar izlemesi durumunda, Asya-Pasific bölgesinin ekonomik görünümü üzerinde aşağı yönlü riskler oluşabileceği ve bölgedeki ülkelerin olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

"ÇİN DE VERGİ KOYARSA ORTAYA BİR TİCARET SAVAŞI ÇIKAR"

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i "döviz manipülatorü" olarak tanımladığı ve ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nı eleştirdiği hatırlatılarak, ABD Kongresi'nde bazı Cumhuriyetçilerin ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği mallara konulan vergilerde reform yapma isteğinin altı çizildi.
ABD'nin ithal ettiği mallara konulan vergilerde artış olması durumunda, Çin'in de ABD'den ithal ettiği mallara vergi koyarak misilleme yapabileceğine dikkat çekilerek, ortaya çıkabilecek bir "ticaret savaşının" Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomilerine hızla yayılabileceği vurgulandı.

TRUMP ABD'Yİ TPP'DEN ÇEKMİŞTİ

ABD dahil Asya-Pasifik Bölgesi'nde toplam 12 ülkeyi kapsayan TPP ticaret anlaşması üye ülkeler arasında gümrük vergisi oranlarını azaltırken, üyeler arasındaki ticareti artırmayı hedefliyor.

Pazartesi günü bir Başkanlık Kararnamesi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini TPP ticaret anlaşmasından çektiğini duyurmuştu.

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