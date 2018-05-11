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Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak

ABD'nin İran kararı sonrası Orta Doğu'da jeopolitik riskleri arttığını belirten Fitch Ratings, İran'ın saldırıya açık hale geldiğini vurguladı.

AA | 11.05.2018 - 02:17..
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Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak

İran'ın bölgede güç kaybedeceği yönünde tahminde bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve İsrail'in daha çatışmaya yönelik bir tavır almasının mümkün olabileceği belirtti.

Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak


"İRAN EKONOMİK ZAYIFLIK YAŞAR"

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, risklerin asıl etkisinin, ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının yeniden uygulanmaya başlaması ile İran, P5+1 ülkeleri ve Orta Doğu'daki diğer bölgesel güçlerin hamleleriyle daha net görüleceği vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın bölgede kendi gücünü uygulayabilmesinin ise ekonomik zayıflığı nedeniyle sınırlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, jeopolitik şokların ve iç güvenlikteki bozulmaların bölge ülkelerin kredi notları ve görünümleri için hassaslık oluşturduğuna işaret edildi.

Fitch: Trump'ın kararı İran'ı güçsüz bırakacak

"TRUMP İRAN'I SALDIRIYA AÇIK HALE GETİRDİ"

Ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'da liderliği, anlaşmayı destekleyen güçlerden daha muhafazakar kesime kaydırabileceğine yer verildi.

Suudi Arabistan ve İsrail'in İran'a karşı daha çatışmaya yönelik bir tavır almasının mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada, Suriye ve Yemen üzerindeki gruplarla bu çatışmanın daha da artabileceği aktarıldı.

İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda bölgede jeopolitik risklerin de yükseleceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun İsrail hatta ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunma olasılığını da artırabileceği uyarısında bulunuldu.

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