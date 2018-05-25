taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.468
USD
4,6944
EURO
5,4885
ALTIN
196,81
PETR
78,3800

Fitch: Türk lirasındaki zayıflık kredi notunu etkiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, son günlerde art arda Türkiye hakkında 'kaygılarını belirten' açıklamalar yapıyor.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch: Türk lirasındaki zayıflık kredi notunu etkiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülke notları yöneticisi James McCormack, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

FİTCH BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLİYOR

McCormack, TCMB'nin gerektiği durumda tekrar harekete geçeceğini belirterek Haziran ayında bir faiz artışının daha gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"NOTUNUZ BASKI ALTINDA KALABİLİR"

Fitch yetkilisinin açıklamasına göre, tüm gözler, Türkiye'nin kredi notu, liradaki düşüşün sürmesi ve ülkenin uluslararası rezervlerinin agresif bir şekilde azalması durumunda baskı altında kalabilir.

McCormack, bunun yanı sıra, liranın daha da zayıflamasının bankalar ve kurumlar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU

Fitch'in Türkiye için kredi notu şu an BB+ seviyesinde.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

220
Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

89
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

75
İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

13
Rugby'de insanlık dışı faul

Rugby'de insanlık dışı faul

15
Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

31
Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94