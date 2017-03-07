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Fitch: Türkiye bu yıl 2,4 büyür

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisini bu yıl sonunda yüzde 2,4, gelecek sene ise yüzde 2,8 oranında büyümesinin beklendiğini açıkladı.

07.03.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kredi derecelendirme kuruluşunun “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye ekonomisinde 2017 yılında “ılımlı ekonomik iyileşmenin” beklendiği, büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,4, gelecek yılın sonunda ise yüzde 2,8 oranında gerçekleşmesini öngörüldüğü kaydedildi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 8,0 gerçekleşeceği, gelecek yıl sonunda ise yüzde 7,5 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Politika faiz oranının bu yıl sonunda ve 2018 sonunda yüzde 9,0 seviyesinde seyretmesinin beklendiği kaydedilen raporda, dolar Türk lirası kurunun ise bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 3,80 seviyesinde seyredebileceği yer aldı.

ORTALAMA YÜZDE 2,6

Fitch’in küresel ekonomik değerlendirmesinde Türkiye’ye başlığı altında, “Fitch Türkiye ekonomisinde 2017 yılında iyileşmenin ılımlı olmasını bekliyor. Tüketim ve kur oranı nedeniyle ithalat baskısı karşısında ihracattaki ılımlı iyileşme net ticareti destekleyecek. Öte yandan tüketici güveni hassasiyetini koruyor. Tüketim ve yatırımlardaki canlanmanın hızının, politik ve güvenlik gelişmeleri tarafından belirlenmesi olası. Türkiye’de 2017 ve 2018 yıllarındaki büyümenin, 2015 yılının sonuna kadarki son 5 yıllık süreçte kaydedilen yüzde 7,1 oranına kıyasla, ortalama yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, “Ocak ayının ortasına kadarki iki aylık süreçte sert şekilde değer kaybeden Türk lirası, yatırım algısındaki değişim ve sıkılaştırılmış para politikası sayesinde iyileşti. Fitch halen haftalık repo faizinde bir artırım beklemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Türk lirasının halen geçen senenin aynı dönemine kıyasla düşük seviyede olduğu belirtilin raporda, ekonomik aktivitedeki zayıflamanın, ücret baskısının azalan etkisi ve fiyat ayarlamalarının katkısıyla bu yılı içerisinde enflasyonun azalmasının beklendiği, fakat yine de hedeflenen seviyenin üzerinde kalınabileceği kaydedildi.

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