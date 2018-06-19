Fitch Türkiye'nin büyüme oranını düşürdü

Türkiye, 24 Haziran'daki seçimlere hazırlanıyor. 5 gün sonra sandık başına gidecek millet, ülkenin geleceğine karar verecek.

HEDEF TÜRK EKONOMİSİ

Son anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı önde görülünce, Türkiye ekonomisi yeniden hedef tahtasına kondu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini 4.7'den 3,6'ya indirdi.

FİTCH'İ TAKAN YOK

Seçimlere sadece 5 gün kala yapılan bu açıklama piyasalarda bir etki göstermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçim zaferinden sonra kredi derecelendirme kuruluşları hakkında gerekenin yapılacağını işaret etmişti.