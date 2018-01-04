1 Almanya’da kasırga alarmı Almanya’da etkili olan “Burglind kasırgası” hayatı felç etti. Almanya’da uçak ve tren seferlerinde aksama yaşanırken, bazı şehirlerdeki köprüler araç geçişine kapatıldı.

2 Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini beklediklerini belirtti.

3 Bağımlıyı zapt etmek için sedyeye bağladılar Bolu'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle etrafa saldıran 50 yaşındaki Y.D.Ö sedyeye bağlanarak zaptedildi.

4 Diyarbakır'da kaza: 16 yaralı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 kişiden biri hayatını kaybetti.

5 20 bin öğretmen alımı yapılacak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

6 ABD, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı ABD Dışişleri Bakanlığı, "dini özgürlüğün şiddetli bir şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle Pakistan’ı artık özel olarak takip edecek.