Fitch'in Azerbaycan ve Yunanistan kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde korunduğu, görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ZAYIF

Petrolden elde edilen yüksek gelir sayesinde ülkede kamu borcunun düşük olduğu vurgulanan açıklamada, ekonominin hidrokarbon sektörüne bağımlılığının yüksek, bankacılık sektörünün ise zayıf olduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın not görünümünün negatif olmasıyla ilgili de makroekonomik ve finansal sektördeki düzenlemeler nedeniyle süren risklere ve belirsizliklere işaret edildi.

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen yılın sonunda yüzde 22,5 olduğu kaydedilen açıklamada, düşük petrol fiyatları nedeniyle cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen sene yüzde 2,9 olduğunun tahmin edildiğine değinildi.

Açıklamada, ekonomik çeşitlilikle ilgili gelişmelerin yavaş devam ettiği, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Şah Deniz-2 sahasından 2019 yılında üretilecek doğalgazın ekonomik büyümeyle ilgili beklentileri olumlu etkileyeceği görüşleri aktarıldı.

YUNANİSTAN

Fitch Ratings, Yunanistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "CCC" seviyesinde korunduğunu duyurdu.

Yunanistan ile ilgili açıklamada, hükümetin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma planı şartlarına uyduğu ancak kreditörlerle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında Yunanistan'ın kamu borcunun uzun dönemde sürdürebilirliği hakkında anlaşmazlıklar olduğuna işaret edildi.

EKONOMİK İYİLEŞME ÜZERİNDEKİ RİSK..

Açıklamada ayrıca, ESM kurtarma planına yönelik ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasında ortaya çıkan ertelemenin ekonomik iyileşme üzerinde risk oluşturduğu görüşüne yer verildi.

Yunan hükümetinin ek mali tedbirler alabileceği duyurulan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın erken seçimlerden kaçınacağının tahmin edildiği kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ..

Fitch Ratings, Yunanistan'ın bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e; gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 2,2'den yüzde 3'e revize etti.