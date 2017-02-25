taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Fitch'in çelişkili kararları

Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings, iflasa doğru sürüklenen Yunanistan ekonomisinde büyüme bekliyor...

25.02.2017 - 11:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch'in çelişkili kararları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma planı şartlarına uyduğu ancak kreditörlerle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında Yunanistan'ın kamu borcunun uzun dönemde sürdürebilirliği hakkında anlaşmazlıklar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, ESM kurtarma planına yönelik ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasında ortaya çıkan ertelemenin ekonomik iyileşme üzerinde risk oluşturduğu görüşüne yer verildi.

ÇİPRAS ERKEN SEÇİMDEN KAÇINIYOR

Yunan hükümetinin ek mali tedbirler alabileceği duyurulan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın erken seçimlerden kaçınacağının tahmin edildiği kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fitch Ratings, Yunanistan'ın bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e; gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 2,2'den yüzde 3'e revize etti.

TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi harekate geçen uluslararası şirketler Türkiye'ye karşı art arda hamleler yapmıştı. Fitch Ratings de, Standard & Poors'un ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

250
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

230
Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

134
Papa Franciscus: Su için büyük bir dünya savaşı çıkabilir

Papa Franciscus: Su için büyük bir dünya savaşı çıkabilir

94
Bursaspor kafilesine taraftarlardan bıçaklı saldırı

Bursaspor kafilesine taraftarlardan bıçaklı saldırı

39
Demokrat Parti'nin Trump'ı devirme planı

Demokrat Parti'nin Trump'ı devirme planı

11
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM