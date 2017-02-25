Fitch'in çelişkili kararları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma planı şartlarına uyduğu ancak kreditörlerle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında Yunanistan'ın kamu borcunun uzun dönemde sürdürebilirliği hakkında anlaşmazlıklar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, ESM kurtarma planına yönelik ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasında ortaya çıkan ertelemenin ekonomik iyileşme üzerinde risk oluşturduğu görüşüne yer verildi.

ÇİPRAS ERKEN SEÇİMDEN KAÇINIYOR

Yunan hükümetinin ek mali tedbirler alabileceği duyurulan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın erken seçimlerden kaçınacağının tahmin edildiği kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fitch Ratings, Yunanistan'ın bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e; gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 2,2'den yüzde 3'e revize etti.

TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi harekate geçen uluslararası şirketler Türkiye'ye karşı art arda hamleler yapmıştı. Fitch Ratings de, Standard & Poors'un ardından Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.