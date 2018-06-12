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Fitch'in derdi Türk ekonomisi değil

Başımızda IMF belası bitti, Fitch belası geldi. Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'ten tehdit niteliğinde bir açıklama daha.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 09:10..
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Fitch'in derdi Türk ekonomisi değil

24 Haziran'da seçim olacağının duyurulmasından itibaren Türk ekonomisine sistematik saldırıların başını çeken kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yine devreye girdi.

"SİYASİ NÜFUZ BELİRSİZLİĞİ VAR" DEDİLER

"Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı…" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, 24 Haziran'daki seçimin sonrasını işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

Fitch son olarak ocak sonunda, Türkiye’nin yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmamıştı. Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da yapılacak.

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