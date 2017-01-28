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Fitch'in Türkiye notu ne anlama geliyor

Ekonomist Erhan Aslanoğlu, Fitch'in Türkiye'nin notunu düşürmesiyle ilgili "Piyasalar zaten hazırdı" dedi.

28.01.2017 - 11:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜLER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in gece geç saatlerde Türkiye’nin ‘BBB-’ ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirdi. Fitch’in kararı öncesinde ise 20 Temmuz’da Türkiye’nin ‘BB+’ seviyesindeki notunu ‘BB’ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un kararı geldi. S&P Türkiye’nin görünümünü yeniden negatife indirdi.

Fitch'in Türkiye notu ne anlama geliyor

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

Kararın ardından NTV canlı yayınına katılan Erhan Aslanoğlu Türk piyasalarının, söz konusu nota hazırlıklı olduğunu, kararın zaten beklendiğini ve bu yüzden piyasalarda bir parça etkilenmenin dışında çok fazla bir oynama olmayacağını söyledi. İşte Aslanoğlu'nun değerlendirmeleri:

KARAR PİYASALARA ZATEN YANSIMIŞTI, DAHA FAZLA ETKİLENME OLMAZ

Türkiye'nin notu, yatırım yapılabilir notundan bir kademe aşağıya çekti. Biliyorsunuz daha önceki iki reyting kuruluşu da söz konusu indirimi yapmıştı. Türkiye'nin borçlanma maliyetinde bir miktar daha hareketlenmesi anlamına geliyor bu karar. Bu durum, piyasaların beklediği bir durum olduğu için biz bunu faizlerde, kurlarda görmüştük. Büyük oranda piyasalardaki fiyatlara yansımıştı, dolayısıyla etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Ancak borçlanma maliyetini biraz artıracağını düşünüyorum, o kadar. Önemli olan Türkiye'nin bu notu tekrar yukarıya çekebilmesi. Fitch'in verdiği notun, 1-2 yıl boyunca daha da düşmeyeceğini söyleyebiliriz.

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