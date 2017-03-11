Fitch'ten 5 ülkenin kredi notu hakkında açıklama

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Almanya ile ilgili açıklamada, ülkenin katma değeri yüksek ekonomisine, güçlü kurumlarına ve cari fazlasına işaret edilerek, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 2012'de yüzde 79,9 seviyesinden geçen yıl yüzde 68,1 oranına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın cari fazlasının GSYİH'ye oranının 2015'te yüzde 8,3'ten 2016'da yüzde 8,5'e çıktığı, geçen yıl yüzde 1,9 büyüyen ülke ekonomisinin bu sene yüzde 1,8, gelecek yıl da yüzde 1,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

LİTVANYA

Fitch Ratings, Litvanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Litvanya ile ilgili açıklamada, ülkenin, Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve avro bölgesinde bulunması nedeniyle, mali finansmanının istikrarlı ve kurumlarının güçlü olduğu ifade edildi.

Ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğünün kaydedildiği açıklamada, Litvanya'nın bu yıl ve gelecek sene yüzde 2,7 oranında büyüme yakalamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin dış finansmanının zayıf olduğuna dikkat çekilerek, yapısal zorlukların Litvanya'nın kredi notunu baskı altında tuttuğu vurgulandı.

SLOVENYA

Fitch Ratings, Slovenya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu açıkladı.

Slovenya ile ilgili açıklamada, ülkenin katma değeri yüksek ekonomisine ve güçlü kurumlarına işaret edilerek, geçen yıl kamu borcunun GSYİH'ya oranının yüzde 80,2 seviyesinde bulunduğu anımsatıldı.

Ülke ekonomisinin geçen sene yüzde 2,5 büyüme kaydettiğine değinilen açıklamada, bu yıl Slovenya'nın yüzde 3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin ülkenin mali durumu üzerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

KOLOMBİYA

Fitch Ratings, Kolombiya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize ettiğini aktardı.

Kolombiya ile ilgili açıklamada, cari açıktaki hızlı düşüş sayesinde makroekonomik dengesizliklerin azaldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, ekonomik büyüme 2015'te yüzde 3,1 seviyesinden 2016'da yüzde 2'ye düşmesine rağmen geçen seneki vergi reformları sayesinde Kolombiya'nın bu yılki yüzde 3,3 büyüme hedefini yakalamasının beklendiği kaydedildi.