Fitch'ten Kanada'ya NAFTA uyarısı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi talebine işaret edilirken, bunun Kanada ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

ABD'nin Kanada'dan aldığı çelik, kereste ve bazı diğer ürünlere yüzde 10 oranına varan gümrük vergisi uyguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, öte yandan Kanada'nın bu ülkeyle yürüttüğü ikili ticaret faaliyetleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) resmi bir şikayet başvurusu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'da temmuz başında yapılacak genel seçimler ve ABD Kongresinde kasım ayında yapılacak seçimlerden dolayı her iki ülkenin NAFTA'da uzlaşmaya varmasını zorlaştıracağına dikkat çekilirken, "NAFTA üzerindeki riskler Kanada'nın ekonomik görünümü ve yatırım amaçları için önemli derecede belirsizlik oluşturuyor." ifadesine yer verildi.