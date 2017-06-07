taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.332
USD
3,5132
EURO
3,9579
ALTIN
145,84
PETR
50,0500

Fitch'ten Katar açıklaması: Enflasyon yükselebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Arap ülkeleriyle kriz içerinde olan Katar'da ekonominin kötüye gidebileceğini açıkladı.

07.06.2017 - 07:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Fitch'ten Katar açıklaması: Enflasyon yükselebilir

Fitch'ten Katar açıklaması: Enflasyon yükselebilir

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

EKONOMİK SORUNLAR

Krizin, Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağının belirtildiği açıklamada, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların krizin süresine ve kapsamına bağlı bulunduğunun altı çizilirken, Katar'ın geniş yabancı varlıkları sayesinde ülkedeki geçici makro ekonomik endişelerin kontrol altında tutulmasının mümkün olduğu bildirildi.

DOĞALGAZ İHRACATI ETKİLENMEDİ

Katar'ın Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) olan doğalgaz ihracatının etkilenmediği ifade edilirken, uluslararası sevkiyat güzergahları ile ülkenin doğalgaz ihracını da yönlendirebileceği bilgisine yer verildi.

ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Öte yandan, Katar'ın sınırlarının ve ithalat güzergahlarının kapatılması halinde ülkede enflasyonun yükselebileceği ve altyapı projelerinin tamamlanmasının gecikebileceği vurgulanırken, turizm ve ticaret sektörlerinin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

EKONOMİ ZAYIFLARSA...

Katar ekonomisindeki algının zayıflaması durumunda da bunun ülkedeki perakende ve gayrimenkul sektörlerini de vurabileceğine işaret edildi.

KATAR'IN NOTU DEĞİŞEBİLİR

Fitch Ratings, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın dış ve mali borçlarına odaklanarak ülke hakkında yeniden değerlendirmede bulunulanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Bandırma'da saniyede 29 yumurta üretiliyor
Kanatlı sektöründe önemli potansiyele sahip Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 milyon 150 bin tavuktan, saniyede yaklaşık 29 yumurta alınıyor
Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti
Suudi Arabistanlı işadamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını yitirdi.
Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı
2006'da 28 olan proje sayısı, geçen yıl 138'e ulaşarak Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlarda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.
Yurda kesin dönüş yapacaklara vergi muafiyeti müjdesi
Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşlar; kullanılmış ev eşyaları ve otomobilleri için gümrük vergisi ödemeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

118
Arda Turan İstanbul'a geldi

Arda Turan İstanbul'a geldi

77
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

27
İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

17
Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

14
May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

49
İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM