Fitch'ten küstah Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının Haziran ayında yapılacak seçimlerden sonra keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı altına girmesi olasılığını gündeme getirdiğini belirtti.

Fitch ayrıca bu durumu daha zorlu küresel finansman koşullarının Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yarattığı kırılganlığı test edeceği bir zamanda gelmesi muhtemel olduğunu belirtti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Raporda TL'nin Pazartesi günü yaşadığı zayıflamaya ve dolar ve euro karşısında rekor dip seviyeleri görmesine vurgu yapılırken, TL'deki değer kaybının genişleyen cari açık, çift haneli enflasyon ve politik ve jeopolitik baskılar gibi birçok faktörle ilgili olduğu belirtildi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN...

Fitch Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizini 75 baz puan artırdığını ancak TL'nin Erdoğan'ın açıklamalarının ardından değer kaybetmeye devam ettiğine de dikkat çekti.

Erdoğan Londra'da Bloomberg TV'de yer alan konuşmasında, "Tabii ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum" demişti.

Bu açıklamalar son dönemde dolar/TL'deki yükselişte önemli bir etken olarak gösterildi.

ERKEN SEÇİM KARARI

Erdoğan'ın geçen ay Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin erkene çekilerek bu yıl 24 Haziran tarihinde yapılması çağrısında bulunduğu belirten Fitch seçimleri öne çekmenin, 2018-2019'un büyük bir kısmı için seçim öncesi teşviklerin mali riskini ortadan kaldırdığını da belirtti.