Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu

Türkiye’de yankı uyandıran 54 yaşındaki rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu’nun sedye üzerindeki fıtık tedavi yöntemi haberinin ardından, Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK TEDAVİYE SON VERDİRTTİ

Sabah erken saatlerde Tetikoğlu’in dükkanına gelen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tuttu, sedyenin kullanılmaması gerektiği konusunda da Tetikoğlu’na uyarıda bulundu.

Rot balans ustası fıtık tedavisine son verdi VİDEO

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Haber sonrası Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden çok sayıda vatandaş, tedavi olmak için Tetikoğlu’nu aradı. İnversiyon aleti olarak adlandırdığı sedyeyi devre dışı bırakan Tetikoğlu ise, gelen talepleri geri çevirmek zorunda kaldı.

"GECE UYUTMADILAR, SABAH TUTANAK TUTULDU"

Haber sonrası Türkiye gündemine oturup şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetikoğlu, "Telefonlarım susmadı. Gece uyutmadılar. Almanya’dan Fransa’dan Belçika, Konya, Samsun’dan arayanlar oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım." dedi.

"BENDEN UZAK DURSUNLAR"

Sabah İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dükkana gelerek tutanak tuttuğunu belirten Tetikoğlu, "Ben zaten artık yapmıyorum, bu kadar kişiye zaten ayıracak vaktim yok. Televizyonda çıkınca ihbar kabul ettiler galiba. Onlar da geldiler, ‘Herhangi bir işlem yapılmıyor’ diye tutanak tuttular, gittiler. Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıpa gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok." diye konuştu.