Fitoterapi nedir

Hastalıkları bitkisel yöntemlerle tedavi etme anlamına gelen fitoterapi, Yunanca Phyton ve Therapeia kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
Dr. Henri Lecler sayesinde dünyada popüler hale gelen bitkisel tedavi yöntemi, geçmişte nesilden nesile aktarılan bilgilerle yapılırken artık daha bilimsel bir hal almış ve eğitimleri verilir hale gelmiştir.
TAMAMEN DOĞAL TEDAVİ
Kimyasal içeriklerin alerjen etkilerinden etkilenmek istemeyen kişilerin tercih ettiği bu yöntemde, bitkilerin içeriğindeki faydalı kimyasallar izole edilmeden uygulanır. Kalıcı ve doğal bir tedavi yöntemidir.
Almanya, İtalya, Yunanistan, Çin, Hindistan gibi ülkelerde oldukça önemsenen fitoterapi ülkemizde de ilgi görmeye başlamıştır.