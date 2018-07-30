FKO Genel Sekreteri:Temimi İsrail'in suçları dünyaya gösteriyor

İsrail askerine karş verdiği mücadelede adeta Filistin'in özgürlük simgesi haline gelen ve Hanzala Cesaret Ödülü "Filistinli cesur kız" ödülü alan Ahed et-Temimi kısa süre içinde dünyanın dikkatini çekmişti.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI İŞGALİ GÖSTERİYOR"

Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri olan Saib Ureykat Temimi'nin verdiği mücadele dünyaya İsrail'in yaptığı yolsuzluklar ve işgali gösteriyor dedi. Ayrıca Ureykat, ismini vermediği ABD barış elçilerini de İsrail'in ihlallerini kınamadıkları için eleştirdi.

"HANZALA CESARET ÖDÜLÜ" ALDI

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır ve duruşu ile İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüş ve dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmüştü.