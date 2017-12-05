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Flamingolar Bodrum'da

Bodrum yakınlarında bulunan Tuzla sulak alanına binlerce flamingo akın etti. Flamingolar doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

İHA | 05.12.2017 - 13:40..
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Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşadıkları bilinen flamingolar bu yıl koruma altında bulunan Tuzla sulak alanına erken geldi.

Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanında görsel şölene sahne oldu.

VATANDAŞLAR DA GİTMEYE BAŞLADI

Bodrum’a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye’de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı.

Flamingoların yanı sıra farklı türlerdeki göçmen kuşların da uğrak mekanı olan Tuzla sulak alanına vatandaşlarda akın etmeye başladı.

Flamingolar Bodrum'da

PELİKANLAR, KIRLANGIÇLAR...

Kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez mekanı Tuzla sulak alanına her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş akın ediyor. Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Flamingolar Bodrum'da

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