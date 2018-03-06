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Floransa'da siyahi bir kişi öldürüldü

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, bir İtalyan vatandaşının silahlı saldırısına uğrayan Senegalli yaşamını yitirdi.

AA | 06.03.2018 - 07:51..
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İtalya'nın Floransa kentinde, 54 yaşındaki Senagalli Idy Diene bugün ABD Konsolosluğu'nun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alındı.

Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili "ırkçılığın" bir etken olmadığını, "katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını" söyledi.

Floransa'da siyahi bir kişi öldürüldü

"RASTGELE BİRİNİ ÖLDÜRÜP HAPSE GİRMEYE KARAR VERMİŞ"

Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, "sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu" söylediğini aktardı.

CİNAYETE GİDERKEN VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Katil zanlısının ifadesinde, "kendini ekonomik sıkıntılarından dolayı öldürmek istediğini" söylediği belirtildi, ayrıca zanlının olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde olan evinde "kızına yazılmış bir veda mektubu" bulunduğu ifade edildi.

CİNAYET MAHALLİNDE PROTESTO

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etti.

İtalya İslami Toplum Birliği (Ucoii) Başkanı ve Floransa İmamı İzzedin Elzir, Ansa'ya verdiği demeçte, yetkililerden olaya açıklık getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Floransa'da siyahi bir kişi öldürüldü

AKRABASI DA FLORANSA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Idy Diene'nin, aşırı sağ görüşlü Gianluca Casseri tarafından 13 Aralık 2011 tarihinde yine Floransa'da öldürülen Senegalli Samb Modou'nun akrabası olduğunu belirten Elzir, "Bölünmeden, hep birlikte Senegal toplumunun ve ailenin yanında yer alıp, birbirimize kenetlenmeliyiz. Tepkimizi kontrol etmeliyiz. Şiddete şiddetle karşılık vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Floransa'da yaşayan Senegallilerin sözcüsü Pape Daw da "Bu olay toleransızlığın öne çıktığı bir seçim atmosferinde meydana geliyor, bize o kişinin neden ateş ettiğini açıklamak zorundalar. Deli olduğunu söylemesinler." dedi.

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