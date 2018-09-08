taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Floransa'da sokakta yemek yasaklandı

İtalya'nın Floransa kentinde sokakta yiyecek tüketimi yasaklandı.

AA | 08.09.2018 - 22:53..
  1. Haberler
  2. Avrupa

CNN'nin haberine göre, Floransa'da 4 Eylül'de yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde şehrin tarihi bölümünde kaldırımlar, taşıt yolları, dükkan ve evlerin kapılarında durup ayakta atıştırmaya izin verilmeyecek.

Yasağın geçerli olduğu Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano ve Via della Ninna caddelerinde sokakta yemek yiyenlere 500 avroya kadar ceza verilecek.

Floransa'da sokakta yemek yasaklandı

"ÖZENSİZ TURİSTLERE KARŞI BİR ÖNLEM"

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Facebook hesabında yasak konusunda "bazen şehirlerine gerektiği özeni göstermeyen turistlerle karşı karşıya kaldıkları" paylaşımını yaptı.

Yılda 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Floransa'da sokakta yemek yemenin çevreyi kirleten önemli bir sorun haline geldiği düşünülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

104
ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

53
Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

23
Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

8
BDDK'dan swap uyarısı

BDDK'dan swap uyarısı

6
Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

7
71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM