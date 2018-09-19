Florence kasırgası nedeniyle 1,7 milyon tavuk telef oldu

"Sanderson Farms" isimli kümes hayvanları üreticisi şirketten yapılan açıklamada, Florence kasırgası sırasında, Kuzey Carolina'da yükselen nehir sularının, tavuk yetiştirilen en az 60 çiftlik binasını basması sonucu yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğunu belirtti.

HAYVANLARA YEM VERİLEMİYOR

Şirket yetkilileri, tavuk kayıplarının, kümes hayvanı işleme tesislerine ürün tedarik eden bağımsız çiftliklerin sular altında kalması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Lumberton bölgesinde de yaklaşık 30 çiftliğin sel sularından büyük zarar görmesiyle hayvanlara yem tedarik edilemediği kaydedildi.

Yetkililer, yem eksikliğinin daha fazla tavuk ölümüne neden olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Çevre Koruma Ajansı, Kuzey Carolina'daki 16 su arıtma tesisinin içme suyu sağlayamadığını ve kamuya ait 7 kanalizasyon arıtma tesisinin de su baskınından dolayı faaliyet göstermediğini açıkladı.