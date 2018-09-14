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Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

ABD'de 1 milyondan fazla kişi için tahliye emri çıkarttıran Florence Kasırgası başladı.

İHA | 14.09.2018 - 07:14..
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Florence Kasırgası, ABD’nin doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verildi.

Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

RÜZGAR 300 KİLOMETRE HIZA ÇIKTI

Kıyıları vurmaya başlayan kasırganın sahile yaklaştıkça etkisini azalttığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şuan kasırganın başlangıç döneminde olduğu ve kimsenin tedbiri elden bırakmaması gerektiği vurgulandı.

Kasırganın rüzgar hızı 130 ile 300 kilometre arasında değişiyor.

ABD'de Florence kasırgası başladı VİDEO

ABD ORDUSU TETİKTE

ABD Savunma Bakanlığı, binlerce askeri acil durum personelinin bölgeye sevk edildiği, bölgede bulunan bazı gemi ve askeri personelin ise güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper yaptığı basın açıklamasında, bölgede yaşayanların imkan varken evlerini boşaltmalarını istedi.

Cooper, “Fırtına ile gelen dalgalar ölümcül. Rüzgarlar çok güçlü. Hala ayrılmak için zamanınız var” dedi.

Florence Kasırgası yüzünü gösterdi


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