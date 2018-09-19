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Florence kasırgasından 64 kedi ve köpeği kurtardı

ABD'de etkileri halen devam eden Florence kasırgası siviller kadar sokaklardaki hayvanları da etkiledi. Yardımsever bir kamyon şoförü, küçük hayvanları kurtararak güvenli bölgelere nakletti.

İHA | 19.09.2018 - 09:13..
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ABD’de kamyon şoförü Tony Aslup Florence kasırgasından etkilenen 64 kedi ve köpek kurtardı.

Florence kasırgasından 64 kedi ve köpeği kurtardı

GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRDÜ

Kamyon şoförü Tony Aslup, ABD’nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini vuran Florence fırtınasından etkilenen 64 kedi ve köpeği kurtararak okul otobüsüyle Alabama’ya götürdü. Tennessee eyaletinin Greenback şehrinden olan 51 yaşındaki Tony Aslup, okul otobüsüne binerek fırtınadan etkilenen hayvanları kurtarmak için yola çıktı.

Florence kasırgasından 64 kedi ve köpeği kurtardı

64 HAYVAN KURTARILDI

Otobüsün içindeki koltukları sökerek hayvanlara yer açan Aslup, otobüsün dışına ’Acil Hayvan Kurtarma Barınağı’ yazısını yazdı. Bir hafta içinde Güney Carolina’da Florence kasırgasının vurduğu bölgelerden 11 kedi ve 53 köpeği kurtaran Aslup, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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