Florence kasırgasından 64 kedi ve köpeği kurtardı

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki İsveçli stoperi Kilit, doğuştan bir kalp kapakçığının eksik olduğunu ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.

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Bedelli askerlik yapacaklara tavsiyeler

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