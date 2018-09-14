Gelişen teknolojiyle birlikte medya iletişim sektöründe de hayrete düşüren animasyon yöntemleri kullanılmaya başlandı.

‘Augmented reality’ tekniği, ABD'de yayın yapan The Weather Channell isimli hava durumu kanalında oldukça çarpıcı şekilde kullanılıyor.

Florence kasırgasını 'Artırılmış gerçeklik' ile anlattı VİDEO

O ANI YAŞIYORMUŞ HİSSİ VERİYOR

Meteorolog Erika Navarro, Florence kasırgasının neden olabileceği felaket senaryolarını bu animasyon tekniği ile adeta yaşıyormuş gibi gözler önüne seriyor.

Navarro, bir stüdyoda olmasına rağmen, sokağın ortasında görülüyor. Ardından yaklaşık 45 saniye sürecek bir uygulama ile kasırgada yağışlarla oluşacak su seviyeleri ve en kötü senaryolar tek tek gösteriliyor.

MALİYETİ YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLAR

Bu görsel uygulamaları üretmek için sadece yazılımın 5 milyon dolar civarında maliyeti bulunduğu belirtiliyor.