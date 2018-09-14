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Florence kasırgasını 'artırılmış gerçeklik' ile anlattı

ABD'de yayın yapan bir hava durumu kanalı, ‘augmented reality’ animasyon tekniği ile Florence kasırgasının muhtemel senaryolarını çizdi.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 16:34..
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Gelişen teknolojiyle birlikte medya iletişim sektöründe de hayrete düşüren animasyon yöntemleri kullanılmaya başlandı.

‘Augmented reality’ tekniği, ABD'de yayın yapan The Weather Channell isimli hava durumu kanalında oldukça çarpıcı şekilde kullanılıyor.

Florence kasırgasını 'Artırılmış gerçeklik' ile anlattı VİDEO

O ANI YAŞIYORMUŞ HİSSİ VERİYOR

Meteorolog Erika Navarro, Florence kasırgasının neden olabileceği felaket senaryolarını bu animasyon tekniği ile adeta yaşıyormuş gibi gözler önüne seriyor.

Navarro, bir stüdyoda olmasına rağmen, sokağın ortasında görülüyor. Ardından yaklaşık 45 saniye sürecek bir uygulama ile kasırgada yağışlarla oluşacak su seviyeleri ve en kötü senaryolar  tek tek gösteriliyor.

Florence kasırgasını 'artırılmış gerçeklik' ile anlattı

MALİYETİ YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLAR

Bu görsel uygulamaları üretmek için sadece yazılımın 5 milyon dolar civarında maliyeti bulunduğu belirtiliyor.

Florence kasırgasını 'artırılmış gerçeklik' ile anlattı

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