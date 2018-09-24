Amerika'nın doğusunda bulunan Kuzey Carolina'yı etkisi altına alan Florence Kasırgası nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Florence Kasırgası'nın bilançosu havadan görüntülendi İZLE



BİRÇOK EV SU ALTINDA KALDI

Kasırganın bilançosu ise daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün Florence Kasırgası sonrası oluşan sel nedeniyle taşan Waccamaw Nehri bölgedeki birçok evi sular altında bıraktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede yaşayanlar evlerini kasırganın meydana geleceğini duyup terk ederken, terk edemeyenlerin imdadına ise yardım ekipleri yetişti. Kasırga sonrasında meydana gelen sel ise havadan görüntülendi.

OTOYOL BOYUNCA ÖLÜ BALIKLAR GÖRÜLDÜ

Ayrıca sel nedeniyle Kaliforniya ile Kuzey Carolina'yı birbirine bağlayan eyaletler arasındaki 'İ-40' otoyolunun Kuzey Carolina bölümünde de ölü balıklar bulundu. Yol boyunca ölü balıkların bulunduğu görüldü.

"DOĞAL ORTAMLARINDAN TAŞINAN BALIKLAR OTOYOLA SAÇILDI"

​Panderlea İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede Florence Kasırgası'nın neden olduğu büyük seller sonucu doğal ortamlarından taşınan balıklar, suların çekilmesi ile birlikte otoyola saçılmış." denildi.

ABD EKONOMİSİ 50 MİLYAR DOLAR ZARARDA

Bu arada Moddy's Analizi'nin yaptığı açıklamaya göre Florence kasırgasının ABD ekonomisine verdiği zararın 38 milyar ile 50 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.