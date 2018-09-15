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Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. 150 kişinin mahsur kaldığı bilgisi geçilirken, 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

AA | 15.09.2018 - 00:11..
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Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Kasırgadan dolayı Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde su baskınları yaşandı. Bir otelin çatısı çökerken, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu


26 BİN KİŞİ SIĞINAKLARDA

Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kuzey Carolina'nın Jacksonville otelinin çatısının çökmesi sonucu da 60 kişi tahliye edildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) görevlisi Jeff Byard, yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Afet Yönetim Merkezi'ne göre kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı, 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Merkezi uzmanı Brandon Locklear'a göre Kuzey Carolina'ya, normalde 8 ayda alacağı yağmur 2 ya da 3 gün içinde düşecek.

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

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