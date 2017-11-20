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Florida’da bir kilise kapısına uyarı tabelası asıldı

ABD’nin Florida eyaletinde bir kilisenin kapısına, olası saldırganlara uyarı olarak “silahlıyız” tabelası yerleştirildi.

20.11.2017 - 14:11
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Gerçekleştirdiği dini törenleri sosyal medya üzerinden yayınlayan The River at Tampa Bay Kilisesi, 26 kişinin öldürüldüğü Teksas’da yaşanan kilise katliamı sonrasında, kilisenin kapılarında yer alan tabelayı sosyal medyada paylaştı.

"SALDIRIYA ÖLÜMCÜL GÜÇLE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

“The River at Tampa Bay Kilisesi'ne hoşgeldiniz, burası özel bir mülktür. Lütfen buranın silahsız bir bölge olmadığını aklınızdan çıkarmayınız, silahlıyız ve gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya ölümcül güçle karşılık verilecektir. Burası bir kilise ve biz cemaatimizi korumak zorundayız.” yazan mesajın altında ise “Papazlar” imzası bulunuyor.

Florida’da bir kilise kapısına uyarı tabelası asıldı

Papaz Yardımcısı Allen Hawes, tabelanın bir yıldan uzun bir süredir kapılarda olduğunu ancak Kıdemli Papaz Rodney Howard-Browne’nin Instagram paylaşımından sonra dikkat çektiğini söyledi.

"TABELALAR CAYDIRICI GÖREVİ GÖRÜYOR"

“Eğer bu kiliseye bir saldırı düzenleme niyetinde olan biri varsa, tabelalar  caydırıcı bir görev görüyor.” diyen Hawes ekledi, “Tabelalar bütün kapılara asıldı ve olası saldırganlara cemaatimizi koruyacağımızı ilan ediyor.”

Tabelanın bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmesini ise, yakın zamanda Teksas’da bir kilisede gerçekleştirilen katliam ve Tampa Bay bölgesinde halen aranan bir seri katil olmasının vahşetin her yerde insanın karşısına çıkabileceğini gösterdiğini söyleyerek, “Cemaatimde yer alan insanların ölmesindense birilerinin sinirlenmesini tercih ederim.” dedi.

Florida’da bir kilise kapısına uyarı tabelası asıldı

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