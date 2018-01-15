Florya arazisinin ihalesi gelecek ay yapılacak

20 Ocak 'ta Genel Kurul gerçekleştirecek olan Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle bir araya geldi.

İHALE GELECEK AY GERÇEKLEŞECEK

Özbek, Emlak Konut GYO ile yaptıkları Riva arazisi ihalesinin ardından şimdi de Florya'daki araziyi ihale edeceklerini açıkladı. İhale gelecek ay gerçekleşecek.

GALATASARAY KEMERBURGAZ'DAKİ ARAZİYE TAŞINACAK

Özbek, Kemerburgaz'da Galatasaray'a tahisis edilen 150 dönümlük araziye taşınacaklarını açıkladı.

Seçim sonrası göreve gelmeleri durumunda yönetim sürelerinin 3 yıl olacağını ifade eden başkan Özbek, "Bu projeler uzun soluklu bir yönetimin işi değil mi. Üç-dört ay için gelen bir yönetim burada ne yapabilir. Kim seçilirse seçilsin, gelen yönetim bu projeleri başlatmak ve ilerletmek durumunda. Bunun neresi kötü. Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sözlerini tamamladı.