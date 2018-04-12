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Florya arsa satışının gelir paylaşımı açıklandı

12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İhalesi sonuçlandı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 17:03..
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12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen ihaleye 9 firma katıldı.

Florya arsa satışının gelir paylaşımı açıklandı

AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İhaleyi; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.250.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) %37 Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (Asgari ASKŞPTG) 832.500.000 TL Teklif ile Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic ve San. A.Ş. firması kazanmıştır. Söz konusu arsanın ekspertiz değeri 383.554.450 TL olup, 2,17 çarpan oranı ile ihale edilmiştir. "Şirket Payı Geliri" (Asgari ASKŞPTG) nin yaklaşık %71,43'ü şirketimize, yaklaşık %28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır. Buna göre; Toplam Asgari ASKŞPTG’ye göre 832.500.000 TL Emlak Konut GYO A.Ş payı; 594.654.750 TL Galatasaray Spor Kulübü Derneği; 237.845.250 TL olarak gerçekleşecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Florya arsa satışının gelir paylaşımı açıklandı

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