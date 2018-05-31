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Florya arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut ve Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. Ve San. A.Ş. arasında içerisinde Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arazisinin de bulunduğu arsa için anlaşma sağlandı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 10:46..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Florya arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO, haftaiçi THY ile 10 bin konutluk proje için ve DAP Yapı ile de Çekmeköy arsası için imzalar atarak yine sektöre damga vurmuştu. Emlak Konut GYO bugün de Florya arsası için ilk adımı attı.

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya Arazisi İhalesi’nin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener’in katılımıyla gerçekleşti.

Florya arsası için imzalar atıldı

"İMZALAR ÜLKEMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

İmza töreninin ardından ihaleyi değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 Milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları ile bir araya gelerek Dursunköy’de yaklaşık 10.000 bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah Thy ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz. Bugünde gerek geçmişiyle gerek gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için imzalarımızı attık. Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Florya arsası için imzalar atıldı

"MİLLET BAHÇESİNİN YAPILMASIYLA POTANSİYEL DAHA DA ARTACAKTIR"

Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, "Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesine uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesisimiz de yer alacak. Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet bahçesinin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır." diye konuştu.

Florya arsası için imzalar atıldı

"PROJEMİZ ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK"

Tören sonunda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, "Florya adı Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge, “Florya” denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka İnşaat’ın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir. Galatasaray Spor Kulübü’ne büyük fayda sağlayacak bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Öz Er-Ka İnşaat’a ve Emlak Konut’a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısında önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

Florya arsası için imzalar atıldı

Florya arsası için imzalar atıldı

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