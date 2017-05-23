Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Kongresine gönderdiği mektupta, Anayasa'nın 5. maddesine atıfla, Rusya soruşturması kapsamında elindeki belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullanacağını açıkladı.

Flynn'in avukatları tarafından bugün ABD Senatosu İstihbarat Komitesine Rusya soruşturması ile ilgili bir mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta Flynn'in, Anayasa'nın 5. maddesine atıfla komitenin sorularına cevap vermeme ve elindeki belgeleri sunmama hakkını kullanacağını dile getirdiği kaydedildi.

"AMERİKAN KAMUOYUNDA OLUMSUZ ATMOSFER OLUŞTU"

Bu kararına gerekçe olarak Flynn'in, Amerikan kamuoyunda aleyhinde oluşan olumsuz atmosferin ve soruşturmaya Adalet Bakanlığı tarafından özel savcının atanmasını gerekçe gösterdiği ve "bu şartlar altında kişisel haklarım tehlike altına girmektedir" vurgusunu yaptığı belirtildi.

TALEBİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Daha önce Flynn, Senato İstihbarat Komitesinin davetini ancak aleyhinde dava açılmaması kaydıyla kabul edeceğini söylemiş, ancak bu talebi kabul edilmemişti.

Amerikan Anayasası'nın 5. maddesinin ilgili bölümü, herhangi bir suçla itham edilen bir kişinin kendisine sorulan sorulara cevap vermemesi hakkını düzenliyor.