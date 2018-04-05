taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0003
EURO
4,9190
ALTIN
171,29
PETR
68,2200

FMF hastaları isyan etti: Acil destek istiyoruz

30 FMF hastası farkındalık yaratmak ve sorunlarını aktarmak için İzmir'de biraraya geldi. Hastalar, "Çalışma ve Sağlık Bakanlıklarımızdan acil destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İHA | 05.04.2018 - 03:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir Alsancak'ta toplanan 30 FMF hastası Çalışma ve Sağlık Bakanlıklarına çağrıda bulundu. FMF hastalığı ile perçeleştiklerini belirten hastalar, acil yardım istediklerini söylediler.

FMF hastaları isyan etti: Acil destek istiyoruz


"HASTALARI ATAK GEÇİRİYOR DİYE İŞTEN ATMAYIN"

Katılımcılar genetik, teşhisi zor, bulaşıcı olmayan ama birçok hastalıkla karıştırılabilen FMF'in, halkımız tarafından çokta bilinmediği için tanıtılmasını, hastanelerde bilinçli müdahale edilmesini, çalışanların geçirdikleri ataklar ve sık hastalanmalar nedeniyle işten atılmamasını, teşhis ve tedavi içinde öncelikli çalışmalar yapılmasını talep ettiler.

FMF hastaları isyan etti: Acil destek istiyoruz

"ACİL DESTEK İSTİYORUZ"

Toplanan ekip yaptığı basın açıklamasında, "Çalışma ve Sağlık Bakanlıklarımıza sesleniyoruz. Bir tedavi şekli bulunana kadar ömür boyu bu hastalıkla yaşamak zorundayız. Yaşam kalitemizin yükseltilmesi için verilen ilaç hastalığımızı tam olarak baskılayamamaktadir. Özellikle iş yaşamımızda sık olarak atak yaşamamız, sık rapor almamız maaş ve ücretlerimizde kesintiye, çalışma aktimizin sonlanmasına ve işten çıkarılmamıza sebep oluyor. Bu konuda koruyucu düzenlemeler yapılmasını istiyoruz." denildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise iş hayatına değinildi. İş yerinden izin alırken bile korktuklarını söylerken, "İşe, rahatsızlanırsam nasıl izin alırım, işten çıkarılırmıyım korkusuyla gidiyoruz. FMF hastasıyım dediğimizde garip bir ifade ile yüzümüze bakılıyor. Acil servislere gidip hastalığımızı söylediğimizde doktorlarımızdan bilinçli şekilde müdahale etmelerini istiyoruz. Hastanelerden randevu alamıyoruz. Yüzlerce kilometre uzaktaki uzman doktora gitmek zorunda kalıyoruz. Maddi manevi zorluklardan bunaldık. Böyle yaşamaktan bıktık. Lütfen bizi görün artık.” ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Roma'yı 4-1 devirdi

Barcelona Roma'yı 4-1 devirdi

10
Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

56
ABD F-16'sı düştü

ABD F-16'sı düştü

17
5 aydır aranan Solmaz'ın cesedi su kuyusundan çıktı

5 aydır aranan Solmaz'ın cesedi su kuyusundan çıktı

6
Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

7
Yılmaz Vural Es Es ile anlaştı

Yılmaz Vural Es Es ile anlaştı

8
BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret

BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM