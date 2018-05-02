Fobik bozukluklar nedir

Yaşanılan durum ya da olaylar karşısında aşırıya kaçan rahatsız olma durumuna, fobik bozukluk denir. Fobik bozukluklar, özgül ve sosyal fobi olmak üzere ikiye ayrılır.

ANLAMSIZ BİR KORKU HİSSİ

Özgül fobi, belirli bir nesne ya da durum karşısında hissedilen abartılı korkuları ifade eder. Uçağa binememe, kaza yapma korkusu özgül fobiye birer örnek olabilir. Bunlar dışında korkulan olay karşısında duyulan kaygı şekli de bu fobiye örnektir. Yani, yükseğe çıkınca başının dönmesinden korkmak gibi. Kişi fobisi olan şey başına gelmese de olma ihtimalini düşündüğünde bile büyük bir korku yaşar.

Kişi, korkusunun anlamsız olduğunun farkındadır. Genellikle rahatsız olduğu durum ya da nesnelerden kaçar. Karşılaştığında da aşırı kaygılı şekilde duruma katlanır.

TOPLULUKTAN KÖŞE BUCAK KAÇAR

Sosyal fobide ise kişi topluluktan kaçma eğilimi gösterir. Kalabalık ortamlarda bulunmak ve konuşmak istemez. Onlar için topluluk içerisinde sunum yapmak veya yemek yemek adeta bir çiledir. Toplulukta dikkat çekmemek için, kimsenin kendisini görmeyeceğini düşündüğü yerlerde oturur. Sosyal hayat bu rahatsızlığa sahip kişilerde oldukça etkilenir.

Özgül ve sosyal fobinin nedeni tam olarak belli değildir. Genetik nedenler, psikoloji rahatsızlıklar ve çevresel faktörler bu rahatsızlığa doğru kişiyi itebilir.

TEDAVİ

Hem ilaç hem de psikoterapi yöntemleri ile rahatsızlık tedavi edilebilir. En etkili yöntemse bilişsel davranışçı terapidir.