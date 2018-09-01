Foça’da denizdeki kirlilik havadan görüntülendi

İzmir’in Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır yakıt sızıntısının denizde oluşturduğu kirlilik havadan görüntülendi.

GÖZLE GÖRÜLÜR KİRLİLİK

Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, özellikle 1 kilometrelik alanda kirliliğin yoğun olduğu gözlendi.

HAM PETROLE BULANMIŞ YENGEÇ DİKKAT ÇEKTİ

Kirlilikten deniz canlıları da zarar görürken, ham petrole bulanmış yengecin görüntüleri yürek sızlattı.

Öte yandan denizin yüzeyini kaplayan petrol türevinin temizlenmesi için çok sayıda uzman ekip çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca sızıntının nereden kaynaklandığına ilişkin tahlil ve çalışmalar da kesintisiz olarak sürdürülüyor.