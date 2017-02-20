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Foça'daki askeri gemide çıkan yangında 1 er şehit oldu

İzmir Foça'da iki gün önce askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Burdurlu Deniz Er Hüseyin Karaca şehit oldu.

20.02.2017 - 13:31
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Foça ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü askeri çıkarma gemisinde klima motorunun patlaması nedeniyle çıkan yangında 4 asker dumandan etkilenerek hastanelere kaldırılmıştı.

ŞEHİT OLDU

Dumandan etkilenen ve Menemen Devlet Hastanesi’nde iki gündür tedavisi süren Burdurlu Deniz Er Hüseyin Karaca, şehit oldu. Aynı hastanede bulunan Sinan Aydemir ile Çiğli Devlet Hastanesinde bulunan Mustafa Aydoğdu ile Uğur Kaya’nın ise tedavileri devam ediyor.

BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Deniz Er Şehit Hüseyin Karaca’nın acı haberi Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyündeki baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları yasa boğulurken, Karaca’nın evine Türk bayrağı asıldı. Hüseyin Karacanın cenazesinin İzmir’deki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Burdur’a bağlı Büğdüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

EN SON "AZ KALDI BURDUR, BEN GELİYORUM" DEMİŞTİ

Karaca, sosyal medya üzerinde 28 Ocak 2017 tarihinde şafağının 183 gün kaldığını müjdelemişti. Karaca son olarak, “Biliyorum daha karanlık yolun ortasındayız ama bunu bilerek rakamı saymak bile ayrı bir mutluluk veriyor insana, az kaldı Burdur ben geliyorum. Atarsa 183, başka da yok” şeklinde paylaşımda bulundu.

Foça'daki askeri gemide çıkan yangında 1 er şehit oldu

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