Foley nedir

Sinema ve film izlemek bazılarımız için en büyük hobilerden biri, kimileri için ise adeta bir yaşam tarzı. Bu filmleri bazen soluksuz izleyecek kıvamda oluyor, gözlerimizi ekrandan ayıramıyoruz. Peki ama bizi bu kadar bağlayan şey nedir.

FOLEY NEDİR

Senaryo, kurgu ve çekimler ne kadar iyi olursa olsun, filmin temel heyecan kaynağı seslerdir. Filmde ekrana yansıtılan sahnenin, izleyiciyi bağlaması için ses efektleri kullanılır.

Bazı ses efektleri dijital ortamlarda yapılabilirken, genelde bu sesler doğallığı bozulmaması için profesyonel olarak stüdyo ortamlarında elde yapılır ve buna da foley denir.

Film ses efektleri nasıl yapılır? - VİDEO

FOLEY'İN PRENSİBİ

Foley ismini, bu yöntemi ilk uygulayan kişi olan Jack Foley'den almaktadır. Foley'in mantığı, ses çıkartabilen herşeyden en güzel sesi alarak yine sahneye en uygun sesi kullanıp gerçekliği arttırmaya dayalıdır. "Post Production" aşamasının en önemli işlemlerinden olan Foley, "Foley Artistler" tarafından yapılmaktadır.

Foley ile; yürüme sesinden, bir kedinin ayak sesine, nefes alıp vermeden, ufacık bir anahtar sesine kadar herşey stüdyo ortamında oluşturulabilmektedir.

FOLEY ÖRNEKLERİ

Foley'de metal zincirler ile bir atın eğer sesi yapılırken, hindistancevizi kabuklarını yere ritmik olarak vurarak da at nalının sesi elde edilebilir. Foley'in bilinen en yaygın örnekleri bunlar olurken teknoloji ne kadar ilerlese de dünya sinemasının Foley'e ihtiyacı bitmek bilmiyor.