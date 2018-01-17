Folikülit nedir

Folikülit, kıl kökünde ortaya çıkan iltihap, kızarıklık, kabarma ve kaşıntı gibi belirtilerle kendisini gösterir. Kıl kökünde çıkan diğer bölgelere de dağılabilir.

Kıl kökündeki iltihap ilerleyerek kibrit ucu büyüklüğüne ulaşırsa apse oluşup ciddi sorunlara yol açabilir. Folikülit dikkat edilmesi gereken fakat telaş yapmaya gerek olmayan bir rahatsızlıktır.

MANTAR VE VİRÜSLERE DİKKAT

Kıl kökünün sürtünme ya da baskıya maruz kalması sonucunda mikroorganizmaların çoğalıp iltihap oluşturmalarıyla gelişir. Neden olan mikroorganizmalar yaygınlıkla stafilokok türü bakterilerdir. Ayrıca mantarlar ve virüsler de follikülite sebep olabilir.

Folikülit tedavi edilebilirken kendiliğinden de geçebilir. Fakat mantar enfeksiyonu gibi bir sebepten kaynaklanıyorsa bir cildiye uzmanından yardım almak gerekir. Antibiyotik ilaçlar kullanılarak rahatsızlıktan kurtulunabilir.