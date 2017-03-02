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Forbes Türkiye'nin en zenginler listesini açıkladı

Amerikan FORBES dergisinin her yıl açıkladığı, dünyanın enleri listesinde Türkiye'nin en zenginler listesi de açıklandı.

02.03.2017 - 19:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ADSA

Amerikanın önde gelen prestijli dergilerinden biri olan FORBES'in, geleneksel her yıl dünyanın en zenginleri listesinin yanı sıra her ülkenin kendi zenginleri listesini belirledi.

İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, her yıl olduğu gibi bu yılda listenin başını çekiyor. Kişisel serveti 3.7 milyar dolar olan Murat Ülker Türkiyenin en zengin iş adamı ünvanını yinelemiş oldu.

İŞTE LİSTEDEKİ İLK 10 İSİM

1. Murat Ülker (SERVETİ: 3.7 MİLYAR DOLAR, SERVET KAYNAĞI: Yıldız Holding)

Emlak patronu Ali Ağaoğlu en zenginler listesinde

2. Hüsnü Özyeğin (SERVETİ: 3 MİLYAR DOLAR, SERVET KAYNAĞI: Fiba Holding)

Emlak patronu Ali Ağaoğlu en zenginler listesinde

3. Semahat Sevim Arsel (SERVETİ: 2,4 MİLYAR DOLAR, SERVET KAYNAĞI: Koç Holding)

Emlak patronu Ali Ağaoğlu en zenginler listesinde

Türkiye'nin En Zenginleri Listesi (İlk 20)

Forbes Türkiye'nin en zenginler listesini açıkladı

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