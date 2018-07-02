Forbes'tan Türk Hava Yolları'na methiyeler

Türkiye son dönemde uluslararası arenada attığı adımlarla kendinden söz ettiriyor. O adımların en büyüğü de Türk Hava Yolları ile atılıyor. Gökte olduğu kadar yerde de isminden fazlasıyla söz ettiren Türk Hava Yolları, son olarak ABD'nin en ünlü ekonomi dergilerinden Forbes'ta yer aldı.

Forbes yazarlarından Baz Dreisinger'ın kaleme aldığı yazı "Bu yaz THY'yi tanımak için 5 neden" başlığıyla okurlarıyla buluştu.

ERİŞİM

Türk Hava Yolları'nın özelliklerinin anlatıldığı yazıda firma 5 başlıkta ele alındı. 122'den fazla ülke ile 300'den fazla yere uçuş yapan THY'nin global ölçekte dünyanın en çok noktaya uçan havayolu firması olduğuna dikkat çekildi. "Her yere uçuyorlar, gerçek anlamda her yere" diyen Dreisinger, fiyat performans olarak da erişilebilirlik açısından THY'den övgüyle bahsetti.

Dresinger THY'nin uçuş ağı için "Akabe'den Semerkant'a Seyşellerden pukete bu liste günden güne uzuyor büyüyor" derken, business fiyatlarının da oldukça makul olduğuna dikkat çekti.

UÇAN ŞEFLER

Uçuş ağının ardından değerlendirmenin en önemli kısımlarından biri de ikram kısmı oldu. Özellikle business'daki ikram servislerinin oldukça lezzetli olduğunu belirten Dresinger, "Uçan şefler, işlerini fazlasıyla ciddiye alıyor." yorumunda bulunuyor.

Özellikle yöresel yemeklerin ikram edildiği uçuşlarda mantı, börek , füme patlıcan salatası, köfte, simit ve nefis peynirler ile mezelerden oluşan bir mutfağın bulunmasının, geniş ve lezzetli bir menüye sahip olunması olarak gösterdi.

TÜRK DOKUNUŞLARI

Yemeklerdeki yöresel ve geleneksel Türk mutfağından ikramlar Forbes'ın dikkat ettiği önemli detaylardan olurken, ikram edilen Türk lokumu, çaydanlıkta servis edilen çay ve Ramazan ayı boyunca ikram edilen şerbetler de dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Dresinger özellikle Ramazan uçuşlarında gül, demirhindi gibi şerbetleri de görmenin kendisi adına etkileyici olduğunu belirtti.

CIP LOUNGE

Forbes'ın hayran kaldığı bir diğer unsur ise THY'nin dillere destan CIP Lounge salonu. Hayranlık uyandırıcı detayları içeriğinde barındıran THY'nin CIP Lounge salonları uzun soluklu yolculuk yapacak olan yolcular için benzersiz bir deneyim vadediyor.

Buradaki unsurları da göz ardı etmeyen Forbes yazarı, bekleme salonunun lüks detaylarını, mimarisini ve imkanlarından övgüyle bahsetti.

İSTANBUL

Forbes yazarının "Bu yaz THY ile tanışmak için 5 neden" isimli yazısının son maddesi İstanbul oldu. Dünyanın en meşhur şehirlerinden İstanbul'u THY ile tanımayı öneren Dresinger İstanbul'u görmenin en kolay yolunun THY ile uçmak olduğunu belirtti.

Forbes yazarı, THY'nin yolculuk paketleriyle, business class yolcuları için iki gün boyunca ücretsiz beş yıldızlı bir otel ve economy class yolcuları için ise bir gece için dört yıldızlı bir otel sağladığını ve kısa konaklamalar ile İstanbul'un gezilip görülebileceği belirtti.