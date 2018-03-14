Ford 1 milyon 400 bin aracını geri çağırıyor

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

ARAÇLARIN ÇOĞU ABD'DE

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.