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Ford 1 milyon 400 bin aracını geri çağırıyor

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Kuzey Amerika'da direksiyon milinin gevşeyerek yuvasından çıkması sorunu nedeniyle 1.4 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 17:02..
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Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Ford 1 milyon 400 bin aracını geri çağırıyor

ARAÇLARIN ÇOĞU ABD'DE

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Ford 1 milyon 400 bin aracını geri çağırıyor

PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.

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