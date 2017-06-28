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Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

28.06.2017 - 23:12
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Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

HATALI PARÇALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.

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