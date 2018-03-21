Ford Otosan dünyanın en değerli markaları arasına girdi

Türk otomotiv sanayinin önemli şirketlerinden biri olan Ford Otosan, marka araştırma ve değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” listesine girmeye hak kazandı.

Üst üste 3. kez Türkiye’nin ihracat şampiyonluğunu sürdüren Ford Otosan, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 2. sanayi şirketi konumunda bulunuyor.

POTANSİYEL GÜÇ HESAPLANARAK ADAYLAR BELİRLENİYOR

Brand Finance’ın erişilebilir finansal verilere ve analist gözlemlerine dayanan sınırlı bilgiyle yürütülen marka değeri sıralama çalışmaları, markanın gelecekte gelir üretme kabiliyetini yansıtıyor. Bu kabiliyet, geçmiş dönem performansıyla gelecek dönem eklentilerinin bugüne indirgenerek yapılan analiz sonuçlarını ortaya çıkarıyor. Değerlendirmenin en önemli göstergelerinden "Marka Gücü Endeksi" ise marka yönetiminin başarısını ortaya koyuyor.

Brand Finance genel tabloları hazırlarken, markalı faaliyete ait son 3 yıllık geçmiş finansal verileri yorumluyor ve gelecek 5 yıla ait projeksiyon yapılıyor. Marka değeri için satışlar içinde markaya ait pay değerlendirilirken, gelecek yıllara ilişkin beklenti ne kadar yüksek olursa marka değeri o denli artıyor.

ÜST ÜSTE 7. KEZ SEKTÖR İHRACAT LİDERLİĞİ

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. 2017’de şirketimizi üst üste 3. kez Türkiye’nin ihracat şampiyonluğuna taşırken, otomotiv sektöründe de 7.kez üst üste ihracat liderliğimizi sürdürdük. Elde ettiğimiz bu başarıların sonucunda ‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları’ listesine girmeyi başardık. Bu başarının arkasında tüm Ford Otosan çalışanlarının bilgi, birikim ve özverili çalışmaları var. Ford Otosan olarak, ‘Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi’ olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”