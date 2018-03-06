Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

Cenevre Otomobil Fuarı'nın en ağır misafirlerinden olan Mustang Bullitt, ziyaretçilerin yoğun ilgisine maruz kalmış durumda. Ford'un kült modeli olan Mustang'in modernize edilmiş versiyonu Bullitt, görüntüsü kadar gücüyle de kendine hayran bırakıyor.

DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURDU

Mustang Bullitt, seleflerine göre çok daha dijital, çok daha teknolojik yenilikle geldi. İç tasarımda dikkat çeken 12" boyutundaki dijital ekran, dizginlenmesi zor olan bu canavarla ilgili hemen hemen tüm kontrolleri ele geçirmiş durumda. Aracın iç döşemesindeki deri detaylar ve gösterişli dikiş izleri, Mustang kültürünü yansıtıyor.

DIŞ TASARIMA MODERN DOKUNUŞLAR

Mustang'in klasik haline gelen ve Ford mühendisleri tarafından adeta koruma altına alınan dış tasarımına, Bullitt versiyonunda küçük dokunuşlar gerçekleşti. Gündüz farlarının konumu, kaput eğiminin çok küçük oranda artışı, ızgaranın binek Ford modellerine daha uyumlu hale getirilmesi, Bullitt'teki değişimlerden bazıları. Aracın arkası ise diğer bölgelere göre daha bakir kalmış.

MOTOR YUVASINDA ASLAN YATIYOR

Mustang denince akla ilk gelen şeyin 'güç' olduğunu belirtmiştik. Mustang Bullitt'te de bu durum muhafaza ediliyor. 5,0 litrelik V8 motor, 457 beygirlik gücü ve 529 Nm tork değeri ile, performans bekleyen sürücülere çok daha fazlasını vadediyor.

FORD'DAN AVRUPA KARARI

Ford, ilk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulacağı açıklanan Mustang Bullitt ile ilgili kararını değiştirdi. Cenevre'deki ilgiyi gören Ford yetkilileri, Mustang Bullitt'i Avrupa'da da satışa sunacak. Haziran ayından itibaren sınırlı sayıda üretilecek olan araç, 2018'in son çeyreğinde Avrupa'da kataloglarda yer alacak.