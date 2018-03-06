taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.244
USD
3,8062
EURO
4,6980
ALTIN
161,96
PETR
65,5500

Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

Performans ve güç denince akla ilk gelen modellerden olan Mustang'in yeni versiyonu görücüye çıktı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Cenevre Otomobil Fuarı'nın en ağır misafirlerinden olan Mustang Bullitt, ziyaretçilerin yoğun ilgisine maruz kalmış durumda. Ford'un kült modeli olan Mustang'in modernize edilmiş versiyonu Bullitt, görüntüsü kadar gücüyle de kendine hayran bırakıyor.

Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURDU

Mustang Bullitt, seleflerine göre çok daha dijital, çok daha teknolojik yenilikle geldi. İç tasarımda dikkat çeken 12" boyutundaki dijital ekran, dizginlenmesi zor olan bu canavarla ilgili hemen hemen tüm kontrolleri ele geçirmiş durumda. Aracın iç döşemesindeki deri detaylar ve gösterişli dikiş izleri, Mustang kültürünü yansıtıyor.

Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

DIŞ TASARIMA MODERN DOKUNUŞLAR

Mustang'in klasik haline gelen ve Ford mühendisleri tarafından adeta koruma altına alınan dış tasarımına, Bullitt versiyonunda küçük dokunuşlar gerçekleşti. Gündüz farlarının konumu, kaput eğiminin çok küçük oranda artışı, ızgaranın binek Ford modellerine daha uyumlu hale getirilmesi, Bullitt'teki değişimlerden bazıları. Aracın arkası ise diğer bölgelere göre daha bakir kalmış.

Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

MOTOR YUVASINDA ASLAN YATIYOR

Mustang denince akla ilk gelen şeyin 'güç' olduğunu belirtmiştik. Mustang Bullitt'te de bu durum muhafaza ediliyor. 5,0 litrelik V8 motor, 457 beygirlik gücü ve 529 Nm tork değeri ile, performans bekleyen sürücülere çok daha fazlasını vadediyor.

Ford yeni canavarı Mustang Bullitt'i tanıttı

FORD'DAN AVRUPA KARARI

Ford, ilk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulacağı açıklanan Mustang Bullitt ile ilgili kararını değiştirdi. Cenevre'deki ilgiyi gören Ford yetkilileri, Mustang Bullitt'i Avrupa'da da satışa sunacak. Haziran ayından itibaren sınırlı sayıda üretilecek olan araç, 2018'in son çeyreğinde Avrupa'da kataloglarda yer alacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Skoda geleceğin otomobilini tasarladı
Volkswagen grubu markalarından Skoda, yeni aracını geleceğin otomobili olarak tasarladı.
Hostesler konusunda radikal karar
Son dönemde, kadının obje olarak kullanılmasının önüne geçmek için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi.
Belediye Başkanı Facebook'tan duyurdu: Dizel araç yasak
Almanya'da Federal Mahkeme'nin aldığı kararın ardından dizel araçlarla ilgili bir yasak da Roma'dan geldi.
İlk yerli otomobil Devrim bakımdan geçti
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 5 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

266
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

158
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

71
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

69
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

87
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

44
HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM