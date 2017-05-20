Ford'dan ABD'ye 350 milyon dolarlık yatırım

Ford'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Michigan'ın Detroit şehrindeki Livonia fabrikasına yapılacağı kaydedilirken, yatırım sayesinde bölgede 800 kişilik yeni istihdam oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Amerika Kıtası Başkanı Joseph Hinrichs, ABD pazarına yatırım yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Amerikan imalat sektörüne, tesislerine ve insanlarına bağlılığımız devam ediyor." yorumunda bulundu.

TRUMP'IN RESTİ ETKİLEDİ

Ford, geçen sene Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump seçim döneminde ve seçildikten sonra yaptığı açıklamalarda otomotiv sektörünü hedef almış ve yatırımlarını ABD'ye yapmaları gerektiğini hayli sert sözlerle ifade etmişti. Bu açıklamalar üzerine çok sayıda otomotiv devi Meksika ve diğer ülkelere yapmayı planladıkları yatırım planlarından geri adım atmıştı.