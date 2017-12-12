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Forklift nedir

İnsan gücünün yetmediği ağır yüklerin taşınmasına yardımcı olan araca verilen bir isimdir.

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sf

İş dünyasında kullanılan ve ağır yükleri istenilen yere götüren iş makinasıdır. Forkliftlerde yükün ağırlığı genelde aracın ağırlığıyla dengelenir.

TAŞIMA KAPASİTELERİ DEĞİŞİR

Forkliftlerin büyüklükleri kullanım amacına göre değişiklik gösterir. İş makinalarının taşıma kapasiteleri 0,5 tondan başlayıp 30 tona kadar değişir.

TÜM ARAÇLARDA 'DATA PLAKALARI' BULUNUR

Tüm araçların 'Data Plakaları' vardır. Bu plakalarda; sınıfı - kapasitesi - yük merkezi - taşıyıcı gövde ağırlığı gibi bilgiler yer alır.

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